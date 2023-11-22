İsrail ile BAE arasında enerji iş birliği! Trans-İsrail Hattı’nın önündeki engel: Gazze

1948'den bu yana Filistinlileri topraklarından sürmek isteyen İsrail, hedefine adım adım yaklaşıyor. İsrail ve Arap ülkeleri arasında imzalanan bir dizi normalleşme antlaşmaları ise bölge kaderine yön veriyor. En önemli adımı ise İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan 800 milyon dolarlık Trans-İsrail Boru hattı. İşte boru hattının önemi ve getirdikleri.

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