İsrail-Hizbullah arasında ateşkes! A Haber o maddelere ulaştı

İsrail-Hizbullah arasında 60 günlük ateşkes kararı alındı. Buna göre ateşkes için imzalar 21 Kasım'da atılacak ve Donald Trump göreve gelene kadar devam edecek. Ateşkesin maddelerine A Haber ulaştı. Konuya ilişkin A Haber ekranlarında önemli değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Mete Sohtaoğlu "ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, benim bildiğim yarın öbürgün hem İsrail'e hem Lübnan'a gidecek. Benim edindiğim bilgi ya yarın öncesinde ya da sonrasında Türkiye'ye Ankara'ya geleceğine dair bilgi var. " dedi.