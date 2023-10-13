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İsrail hastaneyi vuracak!

A Haber
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Giriş: 13.10.2023 22:05
Sınır Tanımayan Doktorlar: Yüzlerca hasta şu an tahliye ediliyor.
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İsrail hastaneyi vuracak!
İsrail hastaneyi vuracak!
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