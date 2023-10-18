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İsrail hastan vurdu: En az 500 ölü! İsrail aklamak için 3 defa haber başlığını değiştirdi

A Haber
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Giriş: 18.10.2023 09:03
Hastane saldırısı sonrası batı medyası işgalci İsrail'i aklamaya çalıştı. ABD merkezli New Tork Times tam 3 kere haber başlığını değiştirmek zorunda kaldı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali , o anları A Haber ekranlarında değerlendirdi.
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