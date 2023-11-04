İsrail Han Yunus'ta binayı vurdu! Gazzeliler enkazda kalanları elleriyle kazarak kurtarmaya çalıştı

İsrail ordusu Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Bir kez daha füzelerin isabet ettiği bir bina tamamen enkaza döndü. Saldırıda çok sayıda Gazzeli yaşamını yitirdi. Enkazın altında kalan filistinlilerin yardımına ise çevredekiler koştu. Moloz yığınlarının altında kalanları çıkarmak için onlarca kişi elleriyle enkazı kazdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN