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İsrail Güney Lübnan'ı vuruyor! A Haber ekibi sıcak bölgede

İsrail Güney Lübnan'ı vuruyor! A Haber ekibi sıcak bölgede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 00:46
Güncelleme:02.10.2024 01:45
İsrail'in 3 ayrı noktayı tahliye edilmesi gerektiği uyarısını bulunduktan sonra Lübnan'ın başkent'i Beyrut'ta 2 patlama meydana geldi. Patlamalar A Haber kamerasına anbean yansıdı..
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