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İsrail güçleri Gazze'ye girdi

A Haber
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Giriş: 13.10.2023 23:48
Gazze'ye tanklar eşliğinde peş peşe baskınlar düzenlendi.
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