İsrail göç güzergahını bombaladı! Bu görüntüler sadece A Haber’de

İsrail ve Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırılar artık adı konmamış bir savaşa evrilmiş durumda. İsrail ordusu doğrudan Lübnan'ı hedef alırken bir yandan da kara saldırısına hazırlanıyor. Lübnanlılar kendi vatanlarında mülteci durumuna düştü. Zorunlu göçü A Haber görüntülerken detayları muhabirimiz Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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