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İsrail Gazze'yi bombalıyor! A Haber dünyanın gözünü çevirdiği sıcak bölgede: Kırmızı alarma geçilmiş durumda

A Haber
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Giriş: 08.10.2023 16:44
İsrail'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden başlayan saldırılar üzerine savaş hali ilan edildi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu Tel Aviv’den son gelişmeleri aktardı.
A Haber sıcak bölgede A HABER SICAK BÖLGEDE

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