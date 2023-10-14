14 Ekim 2023, Cumartesi
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İsrail Gazze'ye uçaktan bildiri attı: Gazze savaş sahasıdır, Gazze Vadisi’ne gidin
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'ye bildiri atmaya başladı. Uçaklar ile atılan bildiride Gazze sakinlerinin kenti terk etmesi istendi. Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail ordusu bu kez de kent sakinlerinden bölgeyi terk etmesini istedi. Uçaklardan Gazzeliler için atılan bildiride "Gazze kenti artık bir savaş sahasıdır. Evlerinizi boşaltarak güneydeki Gazze Vadisi'ne geçin" ifadeleri yer aldı.