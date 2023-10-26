28 Ekim 2023, Cumartesi
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İsrail Gazze'ye tanklarla girdi! İsrail ordusu: gece boyunca büyük bir saldırı gerçekleştirdik
İsrail ordusu kara kuvvetlerinin gece boyunca Gazze'ye büyük bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Operasyonun çatışmanın sonraki aşamalarına hazırlık olduğu ifade edildi. İsrail ordusuna ait tankların ve piyadelerin Hamas'a ait noktaları vurduğu belirtildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay değerlendirdi.