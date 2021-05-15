İsrail Gazze'ye her yerden saldırıyor! Bölgede son durum ne? Sağlık hizmetleri nasıl yapılıyor?

İsrail, Gazze’ye hava, kara ve denizden saldırılarını artırdı. 150 Filistinli şehit olurken 950 Filistinli ise yaralandı. Bölgede yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Atuallah anlattı.

Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkilisi Enver Atuallah'ın açıklamaları:

"Gazze'den Türkiye'ye selam olsun. Burada çocuklar ve kadınlar şehit düşüyor. Burada durum gerçekten çok zor. Burada bulunan yoğun bakım odaları yeterli olmuyor. Servis odalarını yoğun bakıma çeviriyoruz.

Bu yüzden burada yeterli hizmeti maalesef veremiyoruz. Hem yaralı sayısı çok hem de burada hizmet veren kadromuz çok yorgun.

Biz zaten 15 senedir kuşatma altında yaşıyoruz. Normal şartlarda tıbbı ihtiyaçlarımızda yüzde 50 eksik oluyordu. Şimdi ise durum çok daha kötü bun ancak yaşayan bilir."