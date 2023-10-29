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İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor! Katliam tankları sınır hattında

A Haber
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Giriş: 29.10.2023 16:23
İsrail’in Gazze’ye yönelik ölüm ablukası ve havadan karadan-denizden bombardımanı devam ediyor. Katil İsrail’in çocuklarla savaşında ölen sivillerin sayısı 8 bini aştı. Katliam tankları Gazze sınırına yerleşti. Beyt Hanun’un bölgesinden sızma girişiminde bulunuyorlar ancak Kassam Tugayları roket ve dronelarla geri püskürtüyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.
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