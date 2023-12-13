Katil İsrail’in Gazze’de katliamı devam ediyor. Bölgede ölen masum sivillerin sayısı 19 bine yaklaştı. Peki İsrail Gazze’nin neresinde? Sahada neler oluyor? Çatışmalar hangi boyuta ulaştı? Detayları Gazze sınırında gün boyu görev yapan AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Poyraz aktardı. Poyraz, “Gazze’de gün boyu saldırılar devam etti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bine yaklaştı. Biz gün boyu Gazze sınırında çeşitli noktalarda bulunduk. Obüs atışları gün boyu atış yaptı. Havadan saldırlar sürdü. Şucaiye Mahallesi sert şekilde hedef alınan yerlerden biriydi. Dün orada 2’si albay 10 İsrail askeri öldü. Burası 70 gündür hedef alınan yerlerden bir tanesi oldu.” ifadelerini kullandı.

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