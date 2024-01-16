16 Ocak 2024, Salı
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İsrail, Gazze’den yavaş yavaş çekiliyor! Konuşlandırdığı 4 tümenden 1’ini geri çekiyor
Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları süren İsrail, bölgeye konuşlandırdığı dört tümenden 36'ncı Tümen'i geri çekme kararı aldı. 36. Tümen’in yeniden Gazze Şeridi’ne konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağı henüz bilinmezken, tümen dinlenmek ve eğitim için İsrail'e geri dönecek. Söz konusu tümen, binlerce Filistinlinin öldürüldüğü Gazze Şeridi’nin kuzeyinde görev yapıyordu.