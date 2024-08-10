İsrail Gazze'de okul vurdu: en az 100 ölü! Filistinlilerin sığındığı okul sabah namazı sırasında bombalandı

Gazze'deki insanlık suçlarına her gün yenisini ekleyen İsrail, bir katliama daha imza attı. Yüzlerce Filistinli’nin bulunduğu bir okulu sabah namazında vuran İsrail güçleri 100'den fazla sivili katletti.

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