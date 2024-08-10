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İsrail Gazze'de okul vurdu: en az 100 ölü! Filistinlilerin sığındığı okul sabah namazı sırasında bombalandı

İsrail Gazze'de okul vurdu: en az 100 ölü! Filistinlilerin sığındığı okul sabah namazı sırasında bombalandı

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.08.2024 08:46
Gazze'deki insanlık suçlarına her gün yenisini ekleyen İsrail, bir katliama daha imza attı. Yüzlerce Filistinli’nin bulunduğu bir okulu sabah namazında vuran İsrail güçleri 100'den fazla sivili katletti.
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