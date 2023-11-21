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İsrail Gazze’de çocuklarla savaşında 46. gün! Ateşkes olacak mı? Flaş açıklama…

A Haber
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Giriş: 21.11.2023 09:38
İsrail’in Gazze’ye yönelik sürdürdüğü katliamlarda 46. güne girildi. Katiller ordusu Gazze sokaklarında işgalini ve katliamını sürdürüyor. Hamas’tan ise ateşkese yönelik önemli bir açıklama geldi ve anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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