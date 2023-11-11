İsrail Gazze’de çocuklarda savaşında 36. gün! A Haber savaş bölgesinde

İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’de çocuklara karşı başlattığı savaşta 36. güne girildi. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı enkaz altında olanlar ve kayıplar hariç 11 bin 78’e çıktı. Bunların 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si ise kadın. Bölgeden son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.

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