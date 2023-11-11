11 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İsrail Gazze’de çocuklarda savaşında 36. gün! A Haber savaş bölgesinde

İsrail Gazze’de çocuklarda savaşında 36. gün! A Haber savaş bölgesinde

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.11.2023 10:02
Güncelleme:11.11.2023 10:12
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’de çocuklara karşı başlattığı savaşta 36. güne girildi. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı enkaz altında olanlar ve kayıplar hariç 11 bin 78’e çıktı. Bunların 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si ise kadın. Bölgeden son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.
A Haber savaş bölgesinde

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber savaş bölgesinde
A Haber savaş bölgesinde
Başkan Erdoğan’dan kritik ziyaret
Başkan Erdoğan'dan kritik ziyaret
15 ilde zehir tacirlerine darbe!
15 ilde zehir tacirlerine darbe!
Mehmetçik uzay yolunda
Mehmetçik uzay yolunda
İİT İsrail’in katliamını durdur mu?
İİT İsrail'in katliamını durdur mu?
35 günlük katliamın acı kayıpları
35 günlük katliamın acı kayıpları
Filistin’in efsanevi lideri: Arafat!
Filistin’in efsanevi lideri: Arafat!
Filistin toprakları işte böyle çalınıyor!
Filistin toprakları işte böyle çalınıyor!
Sahte Atatürk yine köşeyi döndü! Söğüşlemek için 09.05’te yayın açtı! Çok sayıda kişi Atam diyerek binlerce lira gönderdi....
"Sahte Atatürk" yine köşeyi döndü! Söğüşlemek için 09.05'te yayın açtı! Çok sayıda kişi "Atam" diyerek binlerce lira gönderdi....
Yargıtay’dan AYM açıklaması
Yargıtay’dan AYM açıklaması
AYM yetki sınırlarını aştı mı?
AYM yetki sınırlarını aştı mı?
CHP’li Besim Dutlulu’dan tepki çeken hareket
CHP’li Besim Dutlulu’dan tepki çeken hareket
Daha Fazla Video Göster