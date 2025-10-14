İsrail Filistinlilere her türlü işkenceyi yaptı! Bazıları aç bırakıldı bazıları tavana asıldı

Gazze'de ateş sonrası rehine takasları yapıldı. İsrail hapishanelerinden çıkan Filistinliler, İsrail'in yaptığı işkenceleri anlattı. Bazılarını çocuklarıyla tehdit ettiler bazılarını ise günlerce aç bırakarak tavana astılar. İsrail dışarıda olduğu gibi hapishanelerde de Filistinlilere soykırım yaptı.

