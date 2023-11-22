22 Kasım 2023, Çarşamba
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İsrail eski Başbakanı Ehud Barak'tan Şifa Hastanesi itirafı: Sığınakları biz inşa ettik
Filistin toprağı Gazze'de işgalini ve masum siviller üzerindeki soykırımlarını sürdüren İsrail, geri planda kara propagandalarla bu işgal ve saldırılarını meşru gösterme çabasında. Şifa Hastanesi'nde Hamas'a bağlı Kassam Tugaylarını'nın varlığını sebep göstererek hastaneye bombalar yağdıran Siyonist yapı, yaptığı baskınla burayı ele geçirmişti. Hastanede Hamas'a ait silahların olduğunu iddia eden İsrail'in yalanı ise çok geçmeden ortaya çıkmıştı. Son olarak da İsrail eski Başbakanı Ehud Barak'tan yeni bir itiraf geldi. Barak, Şifa Hastanesi'nin altındaki sığınakları 40-50 yıl önce İsrail'in inşa ettiğini duyurdu.