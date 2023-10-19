İsrail en az 70 Filistinliyi gözaltına aldı! Filistinli şarkıcı Ebu Amine de gözaltına alındı

Aralarında eski Filistin Meclis Başkanı Aziz Duveyk ve milletvekillerinin olduğu en az 70 kişi İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Batı Şeria ve Kudüs'te evlere sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri çeşitli iddialarla Filistinlileri esir alıyor.

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