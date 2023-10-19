19 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İsrail en az 70 Filistinliyi gözaltına aldı! Filistinli şarkıcı Ebu Amine de gözaltına alındı

İsrail en az 70 Filistinliyi gözaltına aldı! Filistinli şarkıcı Ebu Amine de gözaltına alındı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2023 10:12
Aralarında eski Filistin Meclis Başkanı Aziz Duveyk ve milletvekillerinin olduğu en az 70 kişi İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Batı Şeria ve Kudüs'te evlere sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri çeşitli iddialarla Filistinlileri esir alıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail gördüğünü gözaltına alıyor
İsrail gördüğünü gözaltına alıyor
Kudüs’te neler yaşanıyor? A Haber bölgede
Kudüs’te neler yaşanıyor? A Haber bölgede
Silah kaçakçılarına operasyon!
Silah kaçakçılarına operasyon!
Kara saldırısı için yeşil ışık! Soykırıma Batı desteği
Kara saldırısı için yeşil ışık! Soykırıma Batı desteği
Hastanede yapılan soykırıma ilginç iddia
Hastanede yapılan soykırıma ilginç iddia
Müslüman ülkeler garantör olmalı
"Müslüman ülkeler garantör olmalı"
Gazze’ye insani yardıma ABD vetosu
Gazze’ye insani yardıma ABD vetosu
İsrail okulu vurdu!
İsrail okulu vurdu!
BMGK sorumluluğunu bir kez daha yerine getiremedi
"BMGK sorumluluğunu bir kez daha yerine getiremedi"
ABD bölgedeki çatışmaları körükledi
"ABD bölgedeki çatışmaları körükledi"
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten yaptırım kararına sert tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yaptırım kararına sert tepki
Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te genel grev!
Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te genel grev!
Daha Fazla Video Göster