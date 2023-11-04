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İsrail El Fakura okulunu vurdu! Cibaliye kampında vurulan okul İsrail bombalarının hedefi oldu

A Haber
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Giriş: 04.11.2023 18:04
İsrail bir kez daha yerinden edilen Gazzelilerin sığındığı bir noktayı vurdu... El Fakura isimli Birleşmiş Milletler’e bağlı okula gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda Gazzeli hayatını kaybetti.
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