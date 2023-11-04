İsrail El Fakura okulunu vurdu! Cibaliye kampında vurulan okul İsrail bombalarının hedefi oldu

İsrail bir kez daha yerinden edilen Gazzelilerin sığındığı bir noktayı vurdu... El Fakura isimli Birleşmiş Milletler’e bağlı okula gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda Gazzeli hayatını kaybetti.

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