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İsrail drone'ları A Haber kamerasında! Herkesin kafası gökyüzünde...

İsrail drone'ları A Haber kamerasında! Herkesin kafası gökyüzünde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 16:15
A Haber muhabirleri Ata Gündüz Kurşun ve İslim İstanbullu, savaş hattında yaşanan gelişmeleri canlı yayında aktardı. İsrail'in drone'ları canlı yayında görüntülendi. Kurşun, "Yaklaşık 2-3 saattir İsrail’e ait insansız hava araçları bizim üzerimizde dolaşıyor Beyrut semalarında. 3 ayrı mahalleye uyarı gönderdi İsrail. Boşaltın oraları vuracağız şeklinde. O nedenle de İsrail’e ait İHA’lar şu anda Beyrut semalarında vızır vızır dolaşmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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