23 Haziran 2022, Perşembe
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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid başkent Ankara'da! İlişkilerde yeni dönem
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İsrail Dışişleri Bakanı Lapid ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık." ifadelerine yer verdi.