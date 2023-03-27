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İsrail Cumhurbaşkanı’ndan Netanyahu’ya çağrı! İç savaşın ayak sesleri

A Haber
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Giriş: 27.03.2023 08:41
İsrail'de haftalardır devam eden hükümet karşıtı protestolar, savunma bakanının görevden alınmasıyla yeni bir boyuta taşındı. 30 kentte sokağa dökülen yarım milyon İsrailli, "Suç bakanı Netanyahu" sloganları atarak yolları trafiğe kapattı. Başbakanlık konutu ve meclis binası da protestocuların akınına uğradı. İsrail Cumhurbaşkanı “Yargı reformu süreci İsrail birliği için derhal durdurulmalı” çağrısında bulundu.İsrail Cumhurbaşkanı “Yargı reformu süreci İsrail birliği için derhal durdurulmalı” çağrısında bulundu.
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