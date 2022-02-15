İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Türkiye ziyareti ne anlama geliyor?

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9-10 Mart tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek. Bu kritik ziyaret öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yarın Küdüs’e gidecek. Kritik ziyaretler ne anlama geliyor? Gelişmeleri A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali Abu Dabi'den değerlendirdi.

Orhan Sali'nin canlı yayında aktardıkları:

"Diplomasi alanında önemli gelişmeler yaşanıyor. Yarın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Küdüs'e gidiyor. Burada Filistin lideri Abbas ile bir görüşme yapacak, burada önemli temaslarda bulunacak. İsaac Herzog'un Türkiye ziyareti öncesi detaylar konuşulacak.

Türkiye-İsrail arasındaki yeni döneme ilişkin hazırlıkların çalışmaları yapılacak. Isaac Herzog'un ziyaretinin tarihi belli oldu ve 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'ye gelecek. Bu önemli bir adım çünkü iki ülke arasında diplomasi alanında soğuk rüzgarlar esiyordu. Bunlar ortadan kalkacak.

Filistin noktasında da İsrail ile önemli temaslar olacak. Bunun dışında İsrail Dışişleri Bakanı'nın Antalya diplomasi forumuna katılması bekleniyor. Bu ziyaret çerçevesinde önemli diplomatik gelişmeler yaşanıyor."