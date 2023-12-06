06 Aralık 2023, Çarşamba
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İsrail Cibaliye Kampı'nı yine vurdu! Bu sabahki hava saldırısında en az 150 Filistinli öldürüldü
İşgalci İsrail Terör Örgütü Gazze'de sivilleri bombalamayı sürdürüyor. Bu sabah yine Cibaliye Kampı hedef alındı. Saldırılarda en az 150 Filistinli hayatını kaybetti. Aksa Şehitleri Hastanesi'ne son 24 saatte 73 şehit getirildi. Savaşında başından veri 16 bin 248 Gazzeli katledildi. Öldürülenlerden 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın. Birleşmiş Milletler yaptığı son açıklamada “Gazze'nin tamamı dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri.” dedi. An itibariyle yaşananları savaş bölgesinde bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.