İsrail Cenin’de Filistinli gençleri hedef aldı! Şehit aileleri A Haber’e konuştu

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine insansız hava aracı ile saldırı düzenledi. Filistinli gençlere düzenlenen saldırıda 4’ü ve 2’si kardeş 7 kişi hayatını kaybetti. A Haber ekibi şehit edilen çocukların aileleriyle konuştu. İşte tüm detaylar…

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