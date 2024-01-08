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İsrail Cenin’de Filistinli gençleri hedef aldı! Şehit aileleri A Haber’e konuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 08:55
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine insansız hava aracı ile saldırı düzenledi. Filistinli gençlere düzenlenen saldırıda 4’ü ve 2’si kardeş 7 kişi hayatını kaybetti. A Haber ekibi şehit edilen çocukların aileleriyle konuştu. İşte tüm detaylar…
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