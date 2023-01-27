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İsrail Cenin kampında 9 kişiyi öldürdü! Türkiye’den kanlı baskına sert tepki

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Giriş: 27.01.2023 09:08
Güncelleme:27.01.2023 09:09
İsrail işgal altındaki Filistin topraklarında sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Bu kez Batı Şeria'nın Cenin kentine bir mülteci kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli sivillere gerçek mermiyle saldırdı. Saatlerce süren çatışmada 9 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşanan baskının ardından Türkiye İsrail'e sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Batı Şeria'da artık neredeyse her gün yaşanan can kayıplarından derin endişe duyuyor ve sivillerin ölümlerine yol açan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz." denildi.
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