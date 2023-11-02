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İsrail Bureyc kampını vurdu! Gazzeli gazeteci: yüzlerce kişi öldü, yaralandı, enkaz altında

A Haber
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Giriş: 02.11.2023 17:29
İsrail'in El Bbureyc mülteci kampına düzenlediği saldırıdan sonra kampta meydana gelen yıkımı, Gazzeli gazeteci Motaz Azaiza görüntüledi. Azaia, enkaz altında çok sayıda kişinin kaldığını söyledi.
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