Haberler Gündem Videoları İsrail bir kez daha Sumud filosuna saldırdı! Tek amaçları Gazze'ye destek olmak...
İsrail bir kez daha Sumud filosuna saldırdı! Tek amaçları Gazze’ye destek olmak...

İsrail bir kez daha Sumud filosuna saldırdı! Tek amaçları Gazze'ye destek olmak...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 18:32
Gazze için denize açılan Sumud Filosu, bir kez daha İsrail saldırılarının hedefi oldu. Saldırı anlarına tanıklık eden Prof. Dr. Haşmet Yazıcı, yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı.
Başkan Erdoğan Türkevi'nde Şara'yı kabul etti
Başkan Erdoğan'ın New York temasları sürüyor!
Başkan Erdoğan'ın programında neler var?
1 Ekim'de yeni yasama yılı başlıyor!
İran ABD ile müzakerelere kapıyı kapattı!
CHP'de üçüncü yol hazırlığı
YSK Başkanı Yener: CHP İstanbul İl Kongresi yapılabilir
Zirveye damga vuran anlar!
CHP İstanbul kongresinde neler oluyor?
CHP İstanbul kongresine durdurma talebi!
Önemli bir kritik eşik aşıldı
