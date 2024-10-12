12 Ekim 2024, Cumartesi
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İsrail bin günde 60 kişiyi katletti! Hizbullah’tan İsrailli sivillere uyarı
Bir yılı aşkın süredir Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail son dönemde bu saldırıları artırdı ve başkent Beyrut'a taşıdı. Bir günde 60 kişi hayatını kaybederken İsrail, Lübnan askerlerine de saldırdı. Hizbullah İsrailli sivilleri uyardı. Sıcak bölgeden son detayları A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun anlattı.