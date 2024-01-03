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İsrail Beyrut’taki Hamas’ın ofisine saldırı düzenledi! Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 09:58
İsrail Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hamas'ın iki numaralı ismi Salih El Aruri'ye suikast düzenledi. Hamas'ın ofisine yapılan saldırıda Aruri'nin yanı sıra 7 kişi daha hayatını kaybetti. Saldırıda Aruri dışında Kassam'ın üst düzey isimleri de öldü. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları Kudüs’ten aktardı.
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İsrail Beyrut’taki Hamas’ın ofisine saldırı düzenledi!
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