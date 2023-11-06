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İsrail Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü! 21 yaşındaki Mahmud Atraş gerçek mermiyle vuruldu

A Haber
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Giriş: 06.11.2023 15:40
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son olarak bir Filistinli daha İsrail askerinin kurşunuyla hayatını kaybetti. Bölgedeki son durumu A Haber ekiplerinden Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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