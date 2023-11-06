İsrail Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü! 21 yaşındaki Mahmud Atraş gerçek mermiyle vuruldu

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son olarak bir Filistinli daha İsrail askerinin kurşunuyla hayatını kaybetti. Bölgedeki son durumu A Haber ekiplerinden Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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