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İsrail basını yazdı: İran misilleme hazırlandığında iddiası

İsrail basını yazdı: İran misilleme hazırlandığında iddiası

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 09:06
İsrail basını, İran'ın, Tel Aviv'in 26 Ekim'deki saldırısına karşılık olarak "birkaç gün içinde Irak'tan büyük bir misilleme yapmaya hazırlandığını" ileri sürdü. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.
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