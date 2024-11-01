İsrail basını yazdı: İran misilleme hazırlandığında iddiası

İsrail basını, İran'ın, Tel Aviv'in 26 Ekim'deki saldırısına karşılık olarak "birkaç gün içinde Irak'tan büyük bir misilleme yapmaya hazırlandığını" ileri sürdü. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.

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