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İsrail basını yazdı! ABD ve Netanyahu İran’a saldırı için mutabakata vardı

İsrail basını yazdı! ABD ve Netanyahu İran’a saldırı için mutabakata vardı

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 10:45
İsrail’in İran’a yapacağı misilleme konuşulurken ülke basınında yer alan iddialara göre Netanyahu ve ABD İran’a yapılacak saldırı konusunda bir mutabakata vardı. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri İslim İsranbullu aktardı.
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