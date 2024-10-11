İsrail basını yazdı! ABD ve Netanyahu İran’a saldırı için mutabakata vardı

İsrail’in İran’a yapacağı misilleme konuşulurken ülke basınında yer alan iddialara göre Netanyahu ve ABD İran’a yapılacak saldırı konusunda bir mutabakata vardı. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri İslim İsranbullu aktardı.

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