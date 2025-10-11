11 Ekim 2025, Cumartesi

Haberler Gündem Videoları İsrail barış planına bağlı kalacak mı? Gazze halkının dönüşü ne anlama geliyor?
İsrail barış planına bağlı kalacak mı? Gazze halkının dönüşü ne anlama geliyor?

İsrail barış planına bağlı kalacak mı? Gazze halkının dönüşü ne anlama geliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2025 12:59
Gazze’de ateşkesin ardından tarihi anlar yaşanıyor. İsrail’in soykırımına ve işgal politikasına karşı çıkarak topraklarını terk etmeyen binlerce insan katliam birliklerinin geri çekilmesinin ardından Gazze’nin kuzeyine doğru yürüyüşe geçti. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ayhan Sarı, “Geri dönenler için bir güvenlik garantisi yok ancak ve İsrail’in rehine takası gerçekleşene kadar saldırı yapacağını düşünmüyorum. Hamas çok ciddi bir silahlı direniş gösterdi. İsrail 2 yıldır soykırım yapmasına rağmen bir tane rehine dahi kurtaramadı. Gazze halkının geri dönüşü anormal bir durumdur. Çünkü 2 yıllık soykırıma rağmen inanılmaz bir sabır ve direniş gösterdiler ve şimdi yok olmuş evlerine geri dönüyorlar. İsrail şeytanlığa karşı bedel ödetecek dirayetli bir halk var. Bunu tarih not edecektir.” dedi.
