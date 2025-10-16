İsrail bahane arıyor! Türkiye sahada ve masada devrede

İsrail’in ateşkesi ihlal etmesine rağmen Filistin cephesi ateşkes yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışıyor; Hamas bugün 10 cenaze daha teslim etti. Türkiye hem masada hem sahada aktif rol alırken, Türk Silahlı Kuvvetleri görev gücünde yer almaya hazır olduğunu açıkladı. Öte yandan İsrail ordusunun Gazze ve Batı Şeria’daki saldırıları sürüyor.

