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İsrail askerinden canlı yayında saldırı!

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Giriş: 25.11.2023 18:34
Son dakika haberleri... A Haber, esir takasının ikinci gününde son durumu olay yerinden aktarmak isterken İsrail askerinin dehşetini kayıt altına aldı. İsrail askerinin açtığı ateş sonucunda bir Filistinli ayağından vuruldu. Dehşet anlarını A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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