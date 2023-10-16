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İsrail ambulansı vurdu! Gazze'de yaralı taşıyan ambulans İsrail'in hedefi oldu

A Haber
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Giriş: 16.10.2023 15:51
Son dakika haberleri… İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir ambulans hedef alındı. Yaralı taşıyan ambulansta yaşananlar kameralara anbean yansıdı.
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