03 Kasım 2023, Cuma
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İSRAİL AMBULANS KONVOYUNU VURDU! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Katil İsrail’in katliam uçakları ölüm kusmaya devam ediyor. Şifa Hastanesi’nden Refah’a yaralı taşıyan ambulanslar vuruldu. Bölgede çok sayıda yaralılar da dahil olmak üzere hayatını kaybedenler var. Sınır hattında gelişmeleri takip eden A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu sıcak bilgileri aktardı.