İsrail 48’si Türk 222 aktivisti alıkoydu! Alıkoyulan Türk vatandaşlar için ne yapılacak?

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in alıkoyduğu Sumud filosundaki Türklerin durumunun yakından takip edildiğini ve gerekli tüm girişimlerin yapıldığını açıkladı. Ankara alıkoyulan vatandaşlar için hangi diplomatik adımları attı, Türk avukatlar Aşdod'da mı? A haber muhabiri Damla Kuşkapan ayrıntıları aktardı.

