03 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İsrail 48'si Türk 222 aktivisti alıkoydu! Alıkoyulan Türk vatandaşlar için ne yapılacak?
İsrail 48’si Türk 222 aktivisti alıkoydu! Alıkoyulan Türk vatandaşlar için ne yapılacak?

İsrail 48'si Türk 222 aktivisti alıkoydu! Alıkoyulan Türk vatandaşlar için ne yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2025 10:05
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in alıkoyduğu Sumud filosundaki Türklerin durumunun yakından takip edildiğini ve gerekli tüm girişimlerin yapıldığını açıkladı. Ankara alıkoyulan vatandaşlar için hangi diplomatik adımları attı, Türk avukatlar Aşdod'da mı? A haber muhabiri Damla Kuşkapan ayrıntıları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail 48’si Türk 222 aktivisti alıkoydu! Alıkoyulan Türk vatandaşlar için ne yapılacak?
Barış planı adı altında Filistin’e Batı vesayeti!
Barış planı adı altında Filistin'e Batı vesayeti!
A Haber yayınında İsrail’den sivil tekneye baskın!
A Haber yayınında İsrail’den sivil tekneye baskın!
Ayşe Barım’a yeniden tutuklama kararı!
Ayşe Barım'a yeniden tutuklama kararı!
Alıkoyulan Türk vatandaşlar için ne yapılacak?
Alıkoyulan Türk vatandaşlar için ne yapılacak?
Sumud kahramanlarına siyonist saldırı!
Sumud kahramanlarına siyonist saldırı!
Siyonist Bakan Ben Gvir Sumud aktivistlerine hakaretler yağdırdı
Siyonist Bakan Ben Gvir Sumud aktivistlerine hakaretler yağdırdı
Marinette Gazze yolunda!
Marinette Gazze yolunda!
Narin davasında 3 tahliye!
Narin davasında 3 tahliye!
DEAŞ yapılanmasına operasyon!
DEAŞ yapılanmasına operasyon!
MİT Mossad casusunu yakaladı!
MİT Mossad casusunu yakaladı!
Sumud’u bekliyorum, çikolata isteyeceğim
"Sumud'u bekliyorum, çikolata isteyeceğim"
Okulunun tek öğrencisiydi! Hasret artık yalnız değil
Okulunun tek öğrencisiydi! Hasret artık yalnız değil
Daha Fazla Video Göster