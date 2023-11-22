İsrail 4 gün geçici ateşkese uyar mı?

İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası ve ateşkes anlaşması öncesi katil İsrail Gazze’yi bombalamaya devam ediyor. Ateşkesin Perşembe günü yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki İsrail ateşkese uyar mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.