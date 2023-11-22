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İsrail 4 gün geçici ateşkese uyar mı?

A Haber
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Giriş: 22.11.2023 12:34
İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası ve ateşkes anlaşması öncesi katil İsrail Gazze’yi bombalamaya devam ediyor. Ateşkesin Perşembe günü yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki İsrail ateşkese uyar mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.

İsrail 4 gün geçici ateşkese uyar mı?
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