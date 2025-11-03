İsrail, 3 cesedi daha Kızılhaç’tan teslim aldı! Hamas sözünde durdu 3 cesedi daha teslim etti

03 Kasım 2025, Pazartesi

Giriş: 03.11.2025 12:22
İşgalci İsrail'in ateşkesi defalarca sabote etmesine rağmen Hamas rehine takası anlaşmasına uymaya devam ediyor. İsrail güçleri Gazze şeridinde rehinelerin kalıntılarını içeren üç cesedi daha teslim aldı. İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu ise katıldığı haftalık kabine toplantısında açıklamalarda bulundu. Hamas'ı tehdit etti.
