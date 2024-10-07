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İsrail 10 itfaiyeciyi öldürdü

İsrail 10 itfaiyeciyi öldürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.10.2024 14:34
Güncelleme:07.10.2024 15:36
İsrail önce tahliye emri verdi, dakikalar sonra Beyrut'u bombaladı. Dahiye bölgesinde dört noktada patlama oldu. Hizbullah ise İsrail'e misilleme yaptı. Hayfa'ya düzenlenen saldırılarda on kişi yaralandı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.
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İsrail 10 itfaiyeciyi öldürdü
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