İsrail 10 itfaiyeciyi öldürdü

İsrail önce tahliye emri verdi, dakikalar sonra Beyrut'u bombaladı. Dahiye bölgesinde dört noktada patlama oldu. Hizbullah ise İsrail'e misilleme yaptı. Hayfa'ya düzenlenen saldırılarda on kişi yaralandı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.

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