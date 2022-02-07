Isparta'da elektrik arızaları giderildi! Okullar 5 gün tatil

Yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili bugün çalıyor. Ama Isparta'da öğrenciler için bu hafta okullar tatil. Yoğun kar nedeniyle yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili de Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı. Isparta'dan son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN