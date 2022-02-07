07 Şubat 2022, Pazartesi
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Isparta'da elektrik arızaları giderildi! Okullar 5 gün tatil
Yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili bugün çalıyor. Ama Isparta'da öğrenciler için bu hafta okullar tatil. Yoğun kar nedeniyle yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili de Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı. Isparta'dan son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.