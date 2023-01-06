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İSPARK’ta yüzde 400 zam! Taksiciler isyan etti

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Giriş: 06.01.2023 14:39
Güncelleme:06.01.2023 14:43
Yılbaşından itibaren yüzde 60 zam yapan İSPARK, bazı otoparklarda tarife değiştirerek zam oranını yüzde 400 artırdı. İSPARK cep otogarındaki yüzde 200'den fazla olan fahiş zamma ise taksiciler tepki gösterdi. İşte detaylar...
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