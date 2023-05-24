İspanya ve İtalya selin yaraların sarmaya çalışıyor! Ölü sayısı artıyor

İspanya'da etkili olan sağanak sele yol açtı. Cadde ve sokaklar su altında kaldı. Araçlar suya gömüldü. Geçen günlerde sel felaketi yaşayan İtalya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

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