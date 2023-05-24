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İspanya ve İtalya selin yaraların sarmaya çalışıyor! Ölü sayısı artıyor

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Giriş: 24.05.2023 16:27
Güncelleme:24.05.2023 16:27
İspanya'da etkili olan sağanak sele yol açtı. Cadde ve sokaklar su altında kaldı. Araçlar suya gömüldü. Geçen günlerde sel felaketi yaşayan İtalya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.
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