14 Ocak 2022, Cuma
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İsmail Saymaz’ın “Mekke’nin Fethi” paylaşıma tepki
Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabında, Kur'an kursundaki çocukların gösterisinden kareler paylaştı. Saymaz, "Çocuklara Mekke'nin fethi gösterisi yaptırıldı. El kadar kızların başı bağlandı" ifadesini kullandı. İsmail Saymaz'ın sözlerine birçok kesimden tepki geldi.