İsmail Saymaz: İttifak olmadan İstanbul'u kazanmak için İmamoğlu yetmeyebilir

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün yaptığı açıklamalarda İBB Başkanlığına yeniden aday olacağının sinyallerini verirken CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz İmamoğlu'nun sözlerini değerlendirdi. Saymaz, İmamoğlu'nun İBB'yi bırakıp CHP Genel Başkanlığı'na aday olması durumunda "İmamoğlu yerini AK Parti'ye bırakıp gitse bunun siyasi maliyetini ömrünün sonuna kadar taşımak zorunda kalırdı." dedi. Diğer yandan İstanbul'da ittifak yapılmadan İmamoğlu'nun kazanmasının zor olacağının altını çizen Saymaz "İmamoğlu'nun İstanbul'a yönelmesiyle Kılıçdaroğlu ekibi dün gece en rahat uykularından birini çekmiştir." ifadelerini kullandı.